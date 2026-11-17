Uma investigação de vários meios de comunicação internacionais baseada na fuga de mais de 15 milhões de documentos internos do Deutsche Bank revela inúmeras falhas nas práticas do maior banco alemão.





Os documentos em causa mostram ligações do banco com o criminoso sexual Jeffrey Epstein, o presidente norte-americano Donald Trump e oligarcas russos.





Para além disso, indicam que o presidente do banco, Christian Sewing, terá criticado duramente o cumprimento de normas e escondido problemas dos acionistas.





Segundo a investigação, intitulada “Inside Deutsche Bank” (Por dentro do Deutsche Bank), o banco “ignorou repetidamente os alertas internos com o objetivo de manter negócios problemáticos ou angariar novos clientes”.





A liderança de Christian Sewing, diretor executivo do Deutsche Bank desde 2018, está, por isso, posta em causa uma vez que assumiu a liderança do banco com promessas de grandes reformas.





Em entrevista ao jornal alemão Handelsblatt , Sewing admite não ser infalível, mas garante que sempre condicionou o crescimento ao cumprimento das regras de gestão de risco.





“Nos meus oito anos e nove meses como CEO, nunca houve uma situação em que eu pessoalmente anulasse uma decisão do comité de risco. Isso é simplesmente inaceitável para um CEO, especialmente no setor de empréstimos”, disse Sewing.





“Posso expressar minha opinião, mas jamais tomaria uma decisão por conta própria contrariando uma resolução clara dos órgãos competentes”, sublinha.

Ministro das finanças exige “total transparência”

O ministro das Finanças da Alemanha exigiu explicações ao banco e “total transparência” sobre eventuais falhas no controlo interno.





“O Deutsche Bank tem agora a responsabilidade de explicar, com total transparência, de que forma corrigiu as suas falhas e deficiências de controlo interno e como as irá evitar eficazmente no futuro”, afirmou em comunicado Lars Klingbeil, que também é vice-chanceler da Alemanha.





Apesar deste escândalo, que é considerado um dos maiores na banca europeia, o presidente do conselho de administração do Deutsche Bank manifestou o seu apoio ao CEO.





"Durante o meu mandato, não presenciei uma única decisão de Christian Sewing com a qual não me sentisse confortável", declarou Alexander Wynaendts em comunicado, citado pela Reuters.





O Deutsche Bank afirma que os factos revelados nos documentos remontam, em alguns casos, há quase 20 anos e garante ser hoje “um banco diferente”, assegurando ter analisado na altura esses processos com as autoridades reguladoras e recordando ter investido 7.000 milhões de euros entre 2019 e 2025 para reforçar os seus mecanismos de controlo.

“É ilegal”, diz Trump

Segundo o Financial Times, em 2017 — período em que Donald Trump foi cliente do Deutsche Bank durante o seu primeiro mandato presidencial — o banco enviou, por engano, um documento fiscal de Trump ao contabilista de outro cliente.





Questionado em Manila sobre este erro, Trump classificou como ilegal a divulgação das suas declarações fiscais.





“Não deviam ter feito isso. É ilegal que o façam”, disse o presidente norte-americano, depois de ter sido questionado se estava incomodado com a divulgação destes documentos.





“Pago muitos impostos”, acrescentou.





Os documentos revelam ainda que, após a sua eleição em 2016, o banco alemão questionou-se sobre os riscos de reputação associados a esta relação, numa altura em que Trump devia cerca de 331 milhões de dólares (301 milhões de euros) à instituição.

O negócio na Rússia

Ainda de acordo com as publicações, os documentos vazados revelaram que o Deutsche Bank procurava expandir o seu negócio na Rússia, incluindo com oligarcas, até ao momento da invasão da Ucrânia, em fevereiro de 2022, mesmo com alguns gestores do banco a manifestarem preocupações quanto aos riscos envolvidos.





Os documentos citados pelos media revelam que Christian Sewing figurava entre os participantes do grupo de trabalho que preparou essa estratégia.





O CEO reconhece que, em 2020, houve discussões para expandir seletivamente alguns negócios na Rússia, após uma redução significativa entre 2014 e 2020. Sewing diz que essas propostas foram analisadas e decididas pelos órgãos competentes e que, após a invasão de 2022, o banco reduziu novamente os riscos, deixando apenas uma fração mínima do negócio anterior.





A imprensa salienta ainda que a retirada anunciada da Rússia na sequência da guerra ainda não está concluída. O Deutsche Bank ainda empregava 162 pessoas no país no ano passado e a sua filial registou ali um lucro antes de impostos de 61 milhões de euros.





Estas revelações levaram as ações do Deutsche Bank a uma quebra de 4% a meio da sessão na Bolsa de Frankfurt, depois de terem chegado a estar cair quase 6% pouco depois da abertura.





O CEO afirma que as verificações internas e externas não encontraram indícios de que os sistemas atuais tenham sido comprometidos, nem de que dados de contas, pagamentos ou credenciais de acesso tenham sido expostos.





c/agências