CEO do Grupo Nabeiro preocupado com evolução do preço do café

O gestor falava aos jornalistas no final da apresentação do lançamento do café Amboim pela Delta The Coffee Experience, em Lisboa.

Questionado sobre o preço do café, que tem atingido máximos históricos, Rui Miguel Nabeiro afirmou: "É outra preocupação que temos", além de Portugal ir de novo a eleições.

No ano passado, "fizemos dois aumentos de preço", avançou.

"Não falarei sobre o preço de retalho, do produto, [porque] esse é um preço que os retalhistas praticarão, não sei qual o preço a que o café irá chegar à bica", prosseguiu o CEO do Grupo Nabeiro-Delta Cafés.

Mas é com "alguma preocupação que vemos a situação internacional do preço do café, podemos falar se é especulação, já ouvi muitas teorias, o que é facto é que há pouco café para comprar no mercado, e isso tem impactado os preços do café", salientou.

A Delta "trabalha sempre com seis a nove meses de `stock`, e o meu primo [Ivan Nabeiro] aprendeu muito bem essa arte de comprar café com o meu avó", salientou.

"Estamos cobertos de `stock` até junho", asseverou, referindo que para o que vai acontecer depois disso não tem resposta óbvia.

Tal dependerá da evolução natural do preço, disse Rui Miguel Nabeiro.