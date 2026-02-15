CEO do Montepio destaca a rapidez na disponibilização dos apoios financeiros às pessoas e empresas afetadas pelas tempestades

Em entrevista ao programa da Antena 1 e do Jornal de Negócios, Conversa Capital, diz mesmo que, em comparação com o passado, a resposta foi melhor, mais rápida e mais abrangente.





Pelas contas do CEO do Montepio, em termos gerais, cerca de 10 a 15 por cento da carteira de crédito pode estar nas áreas afetadas.

Admite que por isso mesmo o, mas que esse risco pode ser mitigado se as medidas de apoio avançarem rapidamente para o terreno e forem bem aplicadas.Nesta entrevista, Pedro Leitão afirma que a recuperação do Banco Montepio foi o "".Sobre a sua saída do banco fala de normalidade e referindo-se ao seu contributo para a recuperação do banco diz: "".Prefere não adiantar o valor dos, mas ainda assim refere queAo contrário de outros CEO de bancos, Pedro Leitão