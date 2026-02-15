Economia
Conversa Capital
CEO do Montepio destaca a rapidez na disponibilização dos apoios financeiros às pessoas e empresas afetadas pelas tempestades
O CEO do Banco Montepio, Pedro Leitão destaca a rapidez com que os apoios financeiros foram colocados à disposição das pessoas e das empresas afetadas pelas tempestades.
Imagem e edição vídeo: Pedro Chitas
Em entrevista ao programa da Antena 1 e do Jornal de Negócios, Conversa Capital, diz mesmo que, em comparação com o passado, a resposta foi melhor, mais rápida e mais abrangente.
Pelas contas do CEO do Montepio, em termos gerais, cerca de 10 a 15 por cento da carteira de crédito pode estar nas áreas afetadas.
Admite que por isso mesmo o risco de incumprimento existe, mas que esse risco pode ser mitigado se as medidas de apoio avançarem rapidamente para o terreno e forem bem aplicadas.
Nesta entrevista, Pedro Leitão afirma que a recuperação do Banco Montepio foi o "turn around mais vibrante da história recente da banca em Portugal".
Sobre a sua saída do banco fala de normalidade e referindo-se ao seu contributo para a recuperação do banco diz: "O algodão não engana".
Prefere não adiantar o valor dos dividendos a atribuir, mas ainda assim refere que não serão inferiores aos 30 milhões do ano passado.
Ao contrário de outros CEO de bancos, Pedro Leitão não vê necessidade de financiar os créditos à habitação a 100 por cento.