Cerca de 180 mil clientes continuavam sem energia

Comparativamente com os dados da E-Redes de sábado às 19:00 (quando havia 187 mil clientes sem luz), há agora mais sete mil clientes com energia elétrica.

Do total de clientes que estavam hoje às 8h00 sem luz, a maior parte é da zona de Leiria, no total de 127 mil (eram 130 mil no sábado ao fim da tarde).