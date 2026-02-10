Cerca de 250 pessoas recorreram ao gabinete "Reerguer Leiria" no primeiro dia
Cerca de 250 pessoas recorreram hoje, no primeiro dia de funcionamento, ao gabinete "Reerguer Leiria", um espaço para apoiar munícipes, instituições e as atividades económicas do concelho afetadas pela depressão Kristin, revelou o Município.
O gabinete, instalado no Mercado de Sant`Ana, funciona das 09:00 às 18:00, com atendimento organizado através de sistema de senhas, e reúne, "num único espaço, informação, esclarecimentos e encaminhamento em várias áreas", de acordo com uma nota de imprensa da autarquia.
"Estão disponíveis apoios a particulares na área da habitação, com orientação para a recuperação de habitações afetadas, bem como medidas dirigidas às empresas e ao comércio, com vista à recuperação da atividade económica", explicou o município.
No espaço, é também prestado "apoio às instituições de solidariedade social e coletividades, ajudando na retoma da sua atividade".
O gabinete conta igualmente com "a colaboração de advogados, que prestam apoio na orientação e no preenchimento das participações de sinistros junto das empresas seguradoras, assim como no reporte de prejuízos nas plataformas criadas para o efeito".
São seis as áreas disponíveis no Mercado de Sant`Ana: medidas de apoio para particulares ao nível da habitação, para empresas, e para instituições sociais e coletividades, estando ainda presentes a Segurança Social, Autoridade Tributária e Balcão Único de Atendimento da Câmara Municipal.