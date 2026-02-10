Cerca de 250 pessoas recorreram ao gabinete "Reerguer Leiria" no primeiro dia

O gabinete, instalado no Mercado de Sant`Ana, funciona das 09:00 às 18:00, com atendimento organizado através de sistema de senhas, e reúne, "num único espaço, informação, esclarecimentos e encaminhamento em várias áreas", de acordo com uma nota de imprensa da autarquia.

"Estão disponíveis apoios a particulares na área da habitação, com orientação para a recuperação de habitações afetadas, bem como medidas dirigidas às empresas e ao comércio, com vista à recuperação da atividade económica", explicou o município.

No espaço, é também prestado "apoio às instituições de solidariedade social e coletividades, ajudando na retoma da sua atividade".

O gabinete conta igualmente com "a colaboração de advogados, que prestam apoio na orientação e no preenchimento das participações de sinistros junto das empresas seguradoras, assim como no reporte de prejuízos nas plataformas criadas para o efeito".

São seis as áreas disponíveis no Mercado de Sant`Ana: medidas de apoio para particulares ao nível da habitação, para empresas, e para instituições sociais e coletividades, estando ainda presentes a Segurança Social, Autoridade Tributária e Balcão Único de Atendimento da Câmara Municipal.