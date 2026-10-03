Economia
Cerca de 325 milhões de barris libertados das reservas estratégicas de petróleo
A Agência Internacional de Energia (AIE) adiantou que, até hoje, foram libertados cerca de 325 milhões de barris das reservas estratégicas de petróleo.
Em março, o G7, que reúne os países com as maiores economias -- Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Reino Unido e EUA -, prometeu libertar 400 milhões de barris de petróleo.
Na sexta-feira, este grupo adiantou que ia ocorrer, com efeitos imediatos, "uma libertação coordenada" de 100 milhões de barris.
Contudo, o G7 não precisou se estes estão incluídos no compromisso de março ou se este foi elevado para 500 milhões de barris.