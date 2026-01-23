Em direto
Depressão Ingrid. A evolução do mau tempo em Portugal ao minuto

Cerca de 4.300 clientes sem energia elétrica pelas 14

Cerca de 4.300 clientes sem energia elétrica pelas 14

Cerca de 4.300 clientes da E-Redes estavam às 14:00 de hoje sem energia elétrica em Portugal continental, sobretudo nas regiões Norte e Centro, devido ao mau tempo, com a depressão Ingrid, informou à agência Lusa fonte da empresa.

Lusa /

VER MAIS

"Permanecem algumas avarias na zona de Guimarães que estão em vias de resolução", revelou fonte da E-Redes, indicando que as equipas da empresa de distribuição de energia elétrica estão no terreno a acompanhar os trabalhos necessários, junto das entidades de proteção e segurança.

De acordo com a empresa, durante a madrugada de hoje foram afetados "cerca de 20 mil clientes".

Pelas 12:00 estavam sem energia elétrica cerca de 6.500 clientes, número que diminuiu às 14:00 para cerca de 4.300.

"A rede elétrica foi impactada pelas condições meteorológicas adversas que afetaram o continente nas últimas horas nas regiões Norte e Centro, em particular nos distritos de Braga, Leiria e Porto", afirmou a fonte.

A empresa referiu ainda que, perante o agravamento das previsões meteorológicas, ativou preventivamente o Plano de Atuação em Crise, permitindo o reforço dos meios técnicos e operacionais, para assegurar a "adequada capacidade de resposta".

"As equipas vão permanecer mobilizadas, enquanto se mantiverem condições atmosféricas adversas, para fazer face a eventuais constrangimentos na rede", adiantou.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) registou hoje no continente, entre as 00:00 e as 12:00, um total de 231 ocorrências relacionadas com o mau tempo, devido à passagem da depressão Ingrid, sobretudo queda de árvores e limpezas de via.

Quase todo o território nacional continental está em estado de prontidão especial de nível 3 até sábado, devido ao impacto previsível da neve e da agitação marítima com a passagem da depressão Ingrid.

Este nível 3 (a escala vai de 1 a 4, sendo 4 o mais elevado) vigora desde as 16:00 de quinta-feira e até às 23:59 de sábado, e aplica-se a todo o território do continente "à exceção do Alentejo Central e do Baixo Alentejo".

Na região Norte, dezenas de escolas estão fechadas devido às dificuldades de circulação causadas pela queda de neve.

Prevê-se chuva, neve, vento e agitação marítima como efeitos da passagem da depressão Ingrid por Portugal, tendo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitido vários avisos vermelhos (o mais grave numa escala de três), laranja (o segundo mais grave) e amarelo.

Os Açores e a Madeira também estão sob vários avisos amarelos e laranja.

Tópicos
PUB
PUB