Cerca de 50ME de prejuízos reportados por 2.661 agricultores no Norte

Acrescentou ainda que, de acordo com os registos, foram afetados 6.521 locais e que 62% das ocorrências estão relacionadas com quedas de muros.A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N) revelou hoje à agência Lusa que 2.661 agricultores declararam, através da sua plataforma digital, prejuízos na ordem dos 50,3 milhões de euros.Acrescentou ainda que, de acordo com os registos, foram afetados 6.521 locais e que 62% das ocorrências estão relacionadas com quedas de muros.Acrescentou ainda que, de acordo com os registos, foram afetados 6.521 locais e que 62% das ocorrências estão relacionadas com quedas de muros.Os concelhos com maior número de agricultores afetados são Lamego (295 agricultores), Resende (250) e Santa Marta de Penaguião (239).Pelo Douro, ao longo das últimas semanas, os agricultores foram reportando estragos essencialmente nas vinhas, com quedas dos tradicionais muros de xisto desta região, como derrocadas de socalcos, patamares, e consequentemente arrastamento de videiras, e ainda nos caminhos de acesso às propriedades.A passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que fizeram também várias centenas de feridos, desalojados e deslocados. Mais de metade das mortes foi registada em trabalhos de recuperação.Os temporais, que atingiram o território continental durante cerca de três semanas, provocaram a destruição total ou parcial de milhares de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o corte de energia, água e comunicações, inundações e cheias, com prejuízos de milhares de milhões de euros.