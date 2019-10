Cerca de 8% dos imóveis vendidos em Portugal foram comprados por estrangeiros

No ano passado, oito por cento dos imóveis vendidos em Portugal foram comprados por estrangeiros. São quase 20 mil casas que renderam mais de 3,4 mil milhões de euros. Compram para investir, mas também há muitos que querem residir em Portugal. No entanto, o setor começa a ter dificuldade em dar resposta à procura, quer por falta de ativos, quer por causa do preços.

Portugal cativa cada vez mais o olhar de estrangeiros. E não só para visitar. O investimento estrangeiro tem cada vez mais peso nas contas do sector imobiliário.



Mas o preço dos imóveis e a falta de ativos no mercado começam a ser um entrave. Alertas numa altura em que o mercado imobiliário bate recordes em números de vendas e vale já 12 por cento do Produto Interno Bruto nacional.