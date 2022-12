Certificados de aforro vão render mais de 3 por cento em 2023

As contas do jornal ECO mostram que, no espaço de um ano, a taxa de remuneração dos Certificados de Aforro cresceu mais de sete vezes.



Em janeiro o valor do juro não chegava a meio por cento.



Esta evolução da taxa de juro dos Certificados de Aforro é explicada pela subida da taxa Euribor a três meses ao longo do último ano.