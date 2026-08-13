Cervejeira de Coimbra Praxis conquista título sundial no World Beer Awards 2026
A Praxis, cervejeira de Coimbra, conquistou um título mundial no World Beer Awards 2026, numa categoria que incorpora mosto ou uvas no processo cervejeiro, trazendo do Reino Unido um total de nove medalhas.
Segundo comunicado da Praxis, a "cerveja de encruzado by Carlos Lucas & Praxis (Grape Ale 2025)", desenvolvida em colaboração entre a cervejeira e o enólogo Carlos Lucas, foi premiada com o título mundial de Grape Ale, após prova cega de jurados nos World Beer Awards 2026, que decorreram em Londres, juntando centenas de cervejas de dezenas de países.
Esta é uma categoria híbrida "que incorpora mosto ou uvas no processo cervejeiro, aproximando a cerveja do universo do vinho", adianta a Praxis.
A distinção já tinha sido atribuída no passado à Praxis Imperial Stout e coloca a marca de Coimbra novamente no lugar mais alto do pódio internacional.
A produção de cerveja em Coimbra remonta aos mosteiros e conventos medievais, e ganhou escala industrial na década de 1920 com a criação da Companhia de Cervejas de Coimbra.
Arnaldo Baptista, fundador da Praxis, reforçou a importância deste prémio para a marca, mas também para a cidade.
«A Praxis é um projeto de restituição de um património de Coimbra que se estava a perder, por isso este prémio tem um significado especial. Não o celebramos só nós: celebramos como conimbricenses, porque a comunidade desta cidade merece ter este motivo de orgulho, merece saber que a sua cervejeira foi, entre as portuguesas, a mais medalhada no World Beer Awards e que tem a melhor cerveja do mundo na sua categoria», afirmou Baptista.
No total, a Praxis somou nove medalhas na edição de 2026 da competição, cinco das quais como vencedora nacional na respetiva categoria - Grape Ale, Onyx, Belgian Triple, Glutbeer e Topázio.
A marca conquistou ainda duas medalhas de prata, com a IPA Sem Álcool e a NEIPA, e duas de bronze, com a Imperial Stout e a IPA.
"É um orgulho saber que aquilo que fazemos é distinguido em competição com o mundo inteiro, principalmente em tantas categorias diferentes, até porque a amplitude do palmarés é, em si mesma, uma declaração técnica", afirmou o presidente executivo da cervejeira, Pedro Batista.
Os World Beer Awards são uma das competições cervejeiras mais reconhecidas a nível internacional, avaliando anualmente cervejas de todo o mundo por categoria de estilo. As distinções são atribuídas por um painel de jurados especializados, em prova cega.