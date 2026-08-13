Cervejeira de Coimbra Praxis conquista título sundial no World Beer Awards 2026

Segundo comunicado da Praxis, a "cerveja de encruzado by Carlos Lucas & Praxis (Grape Ale 2025)", desenvolvida em colaboração entre a cervejeira e o enólogo Carlos Lucas, foi premiada com o título mundial de Grape Ale, após prova cega de jurados nos World Beer Awards 2026, que decorreram em Londres, juntando centenas de cervejas de dezenas de países.

Esta é uma categoria híbrida "que incorpora mosto ou uvas no processo cervejeiro, aproximando a cerveja do universo do vinho", adianta a Praxis.

A distinção já tinha sido atribuída no passado à Praxis Imperial Stout e coloca a marca de Coimbra novamente no lugar mais alto do pódio internacional.

A produção de cerveja em Coimbra remonta aos mosteiros e conventos medievais, e ganhou escala industrial na década de 1920 com a criação da Companhia de Cervejas de Coimbra.

Arnaldo Baptista, fundador da Praxis, reforçou a importância deste prémio para a marca, mas também para a cidade.

«A Praxis é um projeto de restituição de um património de Coimbra que se estava a perder, por isso este prémio tem um significado especial. Não o celebramos só nós: celebramos como conimbricenses, porque a comunidade desta cidade merece ter este motivo de orgulho, merece saber que a sua cervejeira foi, entre as portuguesas, a mais medalhada no World Beer Awards e que tem a melhor cerveja do mundo na sua categoria», afirmou Baptista.

No total, a Praxis somou nove medalhas na edição de 2026 da competição, cinco das quais como vencedora nacional na respetiva categoria - Grape Ale, Onyx, Belgian Triple, Glutbeer e Topázio.

A marca conquistou ainda duas medalhas de prata, com a IPA Sem Álcool e a NEIPA, e duas de bronze, com a Imperial Stout e a IPA.

"É um orgulho saber que aquilo que fazemos é distinguido em competição com o mundo inteiro, principalmente em tantas categorias diferentes, até porque a amplitude do palmarés é, em si mesma, uma declaração técnica", afirmou o presidente executivo da cervejeira, Pedro Batista.

Os World Beer Awards são uma das competições cervejeiras mais reconhecidas a nível internacional, avaliando anualmente cervejas de todo o mundo por categoria de estilo. As distinções são atribuídas por um painel de jurados especializados, em prova cega.