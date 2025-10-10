Cessar-fogo em Gaza baixa preço do petróleo para mínimo de seis meses

Por volta das 14h40 (hora de Lisboa), o preço do barril de West Texas Intermediate (WTI), para entrega em novembro, caiu 2,15% para 60,19 dólares, depois de ter recuado para 59,57 dólares, o nível mais baixo desde abril.

O barril de Brent do Mar do Norte, para entrega em dezembro, caiu 1,96%, para 60,19 dólares.

Os preços do petróleo caem porque este acordo "reduz o prémio de risco geopolítico" e atenua "os receios relacionados com perturbações no abastecimento", explicou à AFP Lukman Otunuga, analista da FXTM.

A fraqueza dos preços do petróleo bruto também se explica por "sinais claros da tão esperada abundância do mercado petrolífero", visível pelo "forte aumento do petróleo em trânsito no mar", afirmam, por sua vez, os analistas da DNB Carnegie.

Em poucos meses, oito membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e os seus aliados (OPEP+) já aumentaram as suas quotas de produção em mais de 2,5 milhões de barris por dia.