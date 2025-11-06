CFP aponta intenção do Governo rever de forma significativa despesa na saúde

"Há a intenção de proceder a um exercício de revisão da despesa na área da saúde significativo, ao nível, por exemplo, da aquisição de tratamentos e dos meios complementares de diagnóstico, há intenção, pelo menos foi também uma informação que foi veículada, de criar uma unidade para combater a fraude no Serviço Nacional de Saúde (SNS)", apontou Nazaré da Costa Cabral, na audição no parlamento no âmbito do Orçamento do Estado para 2026 (OE2026).

O objetivo era de se obter com esta medida "uma poupança de 800 milhões de euros", notou.

A presidente do Conselho das Finanças Públicas (CFP) considera que, "de facto, existem ineficiências no setor" e desperdícios, pelo que "não é apenas uma questão de carência de meios financeiros".

"E é preciso atacar esse problema com toda a frontalidade e com coragem, mas é evidente que os decisores políticos é que terão que ser consequentes com as medidas que anunciam", defendeu, sendo que é necessário "resolver estruturalmente o problema".

A responsável considerou, assim, que se o resultado for "poupanças no SNS, sem perda de qualidade ou até com incremento de qualidade do serviço prestado, isso será positivo".

No entanto, "se tal não acontecer, evidentemente teremos uma perda de qualidade do serviço prestado e isso não será desejável para o país", alertou.