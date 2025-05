CGD apresenta lucros de 393 milhões de euros entre janeiro e março

Foto: Miguel A,Lopes - Lusa

No primeiro trimestre do ano passado, a Caixa tinha apresentado resultados de 394 milhões e meio de euros.



A margem financeira do banco começou a refletir o corte dos juros do Banco Central Europeu. O que sobrou para o banco entre os juros cobrados nos empréstimos e os juros pagos nos depósitos caiu 11 por cento.



Já a cobrança de comissões aumentou. A Caixa alcançou 147 milhões de euros em comissões bancárias, mais cinco milhões do que nos primeiros três meses do ano passado.