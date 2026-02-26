CGD com lucros históricos de 1.904 milhões de euros em 2025

O presidente executivo, Paulo Macedo, disse que referente ao ano passado serão pagos em dividendos ao Estado 1.250 milhões de euros, o que disse ser provavelmente o dividendo "maior de sempre da banca portuguesa".



Em 2025, a margem financeira (diferença entre juros cobrados nos créditos e juros pagos nos depósitos) caiu 10% para 2.503 milhões de euros, num contexto de redução das taxas de juro, enquanto as comissões aumentaram 1% para 587 milhões de euros.



Os resultados de operações financeiras mais do que duplicaram para 335 milhões de euros, devido sobretudo à venda da participação da CGD ao Estado na empresa Águas de Portugal (ganho de 188 milhões de euros).



Ainda no ano passado, o banco público registou 29 milhões de euros relativos à devolução pelo Estado das contribuições do Adicional de Solidariedade para o Setor Bancário, depois de este imposto ter sido considerado inconstitucional pelo tribunal.