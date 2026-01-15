CGD conclui venda de posição no banco de Cabo Verde BCA por 82 ME

Na informação enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Caixa Geral de Depósitos refere que o grupo bancário "formalizou hoje, na Cidade da Praia em Cabo Verde, a venda de ações representativas de 59,81% do capital social do Banco Comercial do Atlântico (BCA), instituição cotada na Bolsa de Valores de Cabo Verde, à Coris Holding S.A.".

A transação aconteceu "na sequência do processo anunciado a 14 de março de 2024 e após a decisão de não oposição do Banco de Cabo Verde, conhecida a 24 de novembro de 2025", afirma a instituição financeira liderada por Paulo Macedo.

Num comunicado à imprensa, a CGD adianta que a venda ocorreu "por um preço global de 82 milhões de euros, gerando uma mais-valia para a Caixa de 19,3 milhões de euros e um impacto positivo de 40 pontos base no seu rácio CET1, resultante da conjugação da mais-valia e da redução dos ativos ponderados pelo risco", refere ainda a instituição.

O período de dez meses que decorreu desde o anúncio do negócio "permitiu às autoridades de Cabo Verde esclarecer todos os aspetos que entendeu relevantes, e também ao comprador aprofundar o seu conhecimento sobre o BCA", refere a CGD num comunicado à imprensa.