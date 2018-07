CGD diz que emissão de OTRV da semana passada teve "grande procura" entre os seus clientes

Lusa24 Jul, 2018, 11:46 | Economia

Em comunicado, a Caixa Geral de Depósitos sinaliza ter sido a instituição bancária que mais clientes levou a subscrever a solução de investimento e poupança, representando cerca de 40% do total dos clientes bancários subscritores.

"A Caixa alcançou uma quota de 34,07%, tendo o montante investido pelos seus clientes atingido os 340 milhões de euros", sinaliza.

A emissão de OTRV 2025 foi subscrita até 17 de Julho e com a taxa Euribor a seis meses acrescida de 1% (Taxa Anual Nominal Bruta), com uma taxa de juro mínima de 1% (Taxa Anual Nominal Bruta), sujeita ao regime fiscal em vigor no momento do pagamento, bem como a comissões e outros encargos e tem como data de reembolso o dia 23 de julho de 2025.

A Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) decidiu duplicar para 1.000 milhões de euros o valor global da emissão de Obrigações do Tesouro de Rendimento Variável (OTRV), dirigida ao público em geral, depois de ter inicialmente anunciado que ia emitir 500 milhões de euros.

Segundo a informação divulgada pela Euronext Lisboa na semana passada, a operação de OTRV foi subscrita por mais de 62 mil pessoas.

A procura superou a oferta em 1,75 vezes, refere a informação hoje divulgada, tendo sido dadas e satisfeitas 62.041 ordens de compra. Ou seja, houve mais de 62 mil pessoas a investirem nestes títulos de dívida pública.