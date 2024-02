CGD e BCP elogiam redução da dívida e pedem que caminho continue

"A redução da dívida pública não pode ser minimizada, os economistas não podem dizer num momento que há um elefante na sala e no outro que não foi nada de especial", afirmou o presidente da Caixa Geral de Depósitos (CGD), Paulo Macedo, num debate no Fórum Banca, organizado hoje pelo Jornal Económico, em Lisboa.

No mesmo sentido, o presidente do Millennium BCP, Miguel Maya, disse que a "maior vitória nos últimos anos foi as contas públicas equilibradas e a sustentabilidade da dívida pública", considerando esta "importantíssima para o futuro".

Para o gestor, o importante é manter essa sustentabilidade. "Todos nós temos a responsabilidade futura de não permitir o desgoverno nessa matéria", afirmou.

O Banco de Portugal divulgou hoje que o rácio da dívida pública caiu abaixo dos 100% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2023, fixando-se em 98,7%, o valor mais baixo desde 2009.

Em 2022, o peso da dívida pública no PIB era de 112,4%.

O governador do Banco de Portugal (BdP), Mário Centeno, já tinha sinalizado ao início da manhã, no Fórum Banca, que o peso da dívida ficaria abaixo da meta simbólica dos 100% do PIB, o que "há muitos anos que não acontecia", e que esta redução "não é um epifenómeno, não é uma situação que acontece por acaso", mas que "resulta de um esforço que passa pelas famílias, empresas e, necessariamente, pelo Estado".