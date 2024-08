CGD paga dividendo extra ao Estado de 300 ME em 28 de agosto

"Nos termos legais, avisa-se que de acordo com a Deliberação Social Unânime por Escrito de 20 de agosto de 2024, no próximo dia 28 de agosto, irá ocorrer o pagamento do dividendo, sendo o valor unitário de 0,331439378612 por ação, totalizando 300.000.000,00 euros", lê-se no comunicado enviado hoje.

A CGD já pagou em junho um dividendo de 525 milhões de euros, referente ao exercício de 2023, mas o presidente do banco já tinha sinalizado que existia "vontade" de pagar mais 300 milhões de euros em dividendos.

Na apresentação dos resultados, na sede da CGD, em Lisboa, Paulo Macedo apontou que este ano deveriam ser distribuídos 825 milhões de euros, reembolsando integralmente a recapitalização pública em dinheiro realizado em 2017.

Este valor resulta de um pagamento de um dividendo adicional de 300 milhões de euros, confirmado hoje, aos 525 milhões de euros já pagos.