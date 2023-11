CGD reestrutura mais de 40 mil créditos até outubro

No comunicado em que apresenta os resultados até setembro deste ano, a CGD refere que as operações de reestruturação incluem "a renegociação proativa de 20 mil operações com redução de `spread` e 12 mil alterações contratuais de taxa variável para taxa fixa".

De igual forma, o banco público, liderado por Paulo Macedo, registou que 4.600 créditos foram renegociados ao abrigo de diversas medidas legislativas.

Cerca de 1.200 operações foram reestruturadas ao abrigo do decreto-lei criado pelo Governo que força os bancos a reestruturar a dívida de clientes em dificuldades, enquanto 3.400 operações "beneficiariam da bonificação do Estado de acordo com o decreto-lei n.º 20/2023" -- que aplicou uma bonificação temporária de juros quando o indexante ultrapassasse um determinado limiar.

A CGD acrescenta que registou "cerca de 50 pedidos por dia" para fixar a prestação de crédito à habitação por um período de dois anos, ao abrigo do decreto-lei n.º 91/2023, publicado no passado dia 11 de outubro.

A CGD apresentou hoje lucros de 987 milhões de euros entre janeiro e setembro, mais 43% do que no mesmo período de 2022.

A margem financeira (a diferença entre os juros cobrados no crédito e os juros pagos nos depósitos) mais do que duplicou para 2.090 milhões de euros.