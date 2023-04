CGD terá perdoado dívida a Carlos Pereira

Foto: Manuel de Almeida - Lusa

O vice-presidente do grupo parlamentar do PS garante que são falsas as acusações de um perdão de dívida da Caixa Geral de Depósitos, no valor de 66 mil euros. O corte da verba estará relacionada com o crédito a uma empresa do qual o deputado do PS era avalista.