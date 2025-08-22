CGTP convoca para 20 de setembro jornada nacional de luta contra alterações laborais

"Perante a gravidade dos conteúdos e a calendarização do Governo, com reuniões já marcadas para o próximo mês, a CGTP-IN considera fundamental avançar com o esclarecimento dos trabalhadores e com a realização de uma jornada de luta em setembro, marcando desde já a rejeição do pacote laboral e a mobilização e ação para o derrotar", anunciou hoje o secretário-geral da CGTP, Tiago Oliveira.Falando em conferência de imprensa, no Porto, o líder da central sindical apelou para a convergência de todos "na luta pela rejeição do pacote laboral", que diz "assalta[r] os direitos dos trabalhadores" e "afronta[r] a Constituição da República Portuguesa".Defendeu ainda a "exigência de revogação das normas gravosas da legislação laboral que já hoje desequilibram as relações de trabalho, desprotegendo quem trabalha".Para a CGTP, o anteprojeto do Governo para revisão da legislação laboral "ataca um conjunto alargado de direitos", contendo, nomeadamente, propostas que "visam a perpetuação e agravamento dos baixos salários, promovem a desregulação dos horários, multiplicam os motivos e alargam os prazos para os vínculos precários, facilitam os despedimentos e limitam a defesa e reintegração dos trabalhadores".Adicionalmente, as medidas ali previstas "atacam os direitos de maternidade e paternidade, facilitam a caducidade e promovem a destruição da contratação coletiva" e "atacam a liberdade sindical e o direito de greve, impondo limitações que ferem de forma profunda estes direitos fundamentais".