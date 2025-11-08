Economia
CGTP e UGT avançam para greve geral a 11 de dezembro
CGTP e UGT acordaram a data de 11 de dezembro para uma paralisação como já não acontecia há 12 anos.
A CGTP e a UGT preparam agora a paralisação conjunta de dezembro. A notícia foi avançada pelo Expresso e confirmada pela RTP juntos de fontes sindicais.
As mais de 100 mudanças nas leis laborais propostas pelo Governo estão na origem do descontentamento dos trabalhadores, que denunciam também a pouca abertura do executivo para recuar.
O Governo afirma que não vai eternizar a discussão e que o projeto de alteração vai mesmo avançar.
O assunto está, no entanto, a ser ainda alvo de atenção na concertação social.