CGTP e UGT avançam para greve geral a 11 de dezembro

A CGTP e a UGT preparam agora a paralisação conjunta de dezembro. A notícia foi avançada pelo Expresso e confirmada pela RTP juntos de fontes sindicais.



As mais de 100 mudanças nas leis laborais propostas pelo Governo estão na origem do descontentamento dos trabalhadores, que denunciam também a pouca abertura do executivo para recuar.





O Governo afirma que não vai eternizar a discussão e que o projeto de alteração vai mesmo avançar.





O assunto está, no entanto, a ser ainda alvo de atenção na concertação social.



