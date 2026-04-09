CGTP exige ao presidente da República que rejeite pacote laboral se não houver acordo

A CGTP vai exigir ao presidente da República que cumpra com a promessa feita durante a campanha eleitoral e rejeite o pacote laboral caso não haja acordo sobre o mesmo. Em declarações aos jornalistas em Cacia, o secretário-geral da confederação sindical acusou ainda o Governo de uma atitude “antidemocrática e inconstitucional”.Que não aceitava, que não promulgava. E é isto que a CGTP vai exigir do presidente da República”, frisou Tiago Oliveira.O responsável adiantou ainda que a Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses já pediu por duas vezes uma reunião com o presidente da República por considerar inconstitucional o afastamento da CGTP das negociações.“Ficou demonstrado ao longo deste processo” que, declarou.“Estamos perante um Governo que está a ter uma atitude completamente antidemocrática e inconstitucional ao afastar a CGTP de todo este processo”.Tiago Oliveira afirmou ainda que o ExecutivoA CGTP está esta quinta-feira a realizar um plenário em Aveiro numa empresa com cerca de 1.500 trabalhadores que “são um exemplo daquilo que foi a rejeição deste pacote laboral”, já que aderiram “de forma esmagadora” à greve geral de dezembro do ano passado, disse o secretário-geral.“O que o Governo tem de fazer é ouvir a maioria, e a maioria são estes homens e estas mulheres que todos os dias trabalham e põem o país a andar para a frente”, acrescentou.