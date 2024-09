CGTP exige aumento salarial de 15% para todos os trabalhadores em 2025

A central sindical reivindica "um aumento dos salários para todos os trabalhadores em pelo menos 15%, não inferior a 150 euros", com o intuito de "repor o poder de compra, permitir fixar no país aqueles que aqui querem viver e trabalhar e melhorar as condições de vida", segundo a proposta que consta da Política Reivindicativa para 2025, aprovada hoje pelo Conselho Nacional da CGTP.

A CGTP argumenta que "o aumento geral e significativo dos salários é essencial para a dinamização da economia" e tem também "um impacto positivo na melhoria das contas da Segurança Social e acomodaria o aumento extraordinário de pensões", além de referir que é "necessário" para fazer face ao "brutal aumento do custo de vida" que se tem verificado nos "últimos dois anos".

Já no que toca ao salário mínimo nacional, a CGTP defende que aumente dos atuais 820 euros para 1.000 euros a partir de janeiro de 2025, de modo a garantir "uma vida digna".