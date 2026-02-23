CGTP. "Governo está encostado à parede" e só tem como caminho "retirar o pacote laboral"

Para Tiago Oliveira, este Governo tem uma”. Argumenta que o facto da CGTP ter apresentado uma oposição firme a estas mudanças legislativas está na base da demonstração de que o Governo quer “afastar a CGTP de toda a construção, de encontrar uma solução”.Para a central sindical,e lembra que este pacote laboral foi considerado por muitos atores sociais e personalidades de peso como um retrocesso.Não querendo pronunciar-se sobre a UGT, que estará no encontro desta segunda-feira com governo e representantes dos patrões, ainda assim, convocada também pela União Geral dos Trabalhadores.O secretário-geral da CGTP diz ainda que o Governo ainda não conseguiu afastá-los da Concertação Social e lembra a resposta do executivo a um conjunto de propostas que apresentou em setembro. Tiago Oliveira revela que a ministra respondeu “não se rever” naquelas propostas.