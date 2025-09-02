CGTP lamenta que discussão sobre reforma laboral esteja centrada na parentalidade
Foto: Lusa
Em Coimbra, o secretário-geral da CGTP lamentou que a discussão do anteprojeto de reforma da legislação laboral que foi aprovado pelo Governo esteja centrada nas questões relacionadas com a parentalidade.
A CGTP anunciou que vai reunir-se na quarta-feira com a ministra do Trabalho e na sexta-feira com o presidente da República. Para o dia 20 de setembro estão convocadas manifestações em Lisboa e no Porto.