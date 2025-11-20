ChatGPT é a ferramenta de IA mais usada em Portugal

"A ferramenta mais utilizada "é o ChatGPT (87,5%), seguida do Copilot (37,6%)", refere o estudo que teve como objetivo perceber qual é o verdadeiro estado de adoção da inteligência artificial em Portugal este ano.

O modelo de IA da Google, o Gemini, é usado por 29,1%, enquanto o Perplexity é utilizado por 13,6%.

A maioria dos inquiridos (72,8%) usa as versões gratuitas e 19% ambas. As pagas são usadas por 8,2%, de acordo com os dados.

Segundo o documento, "nas empresas, os profissionais com maior utilização trabalham em áreas/departamentos de tecnologia e inovação (29,5%), apoio e suporte (27,8%) e marketing & comunicação (24,8%)".

Outra das conclusões é que a larga maioria (94,8%) dos profissionais já usam IA: com 73,1% a fazê-lo "pelo menos semanalmente" e quase metade (48,2%) diariamente.

Quase dois terços (64,6%) não fez formação relacionada com a IA generativa nos últimos 12 meses.

Ferramentas digitais modelos de inteligência artificial generativa ou assistentes baseados em IA, cada uma com características próprias:

1. ChatGPT (OpenAI)

É um modelo de linguagem natural que gera texto, responde perguntas, cria conteúdos e ajuda em tarefas como programação, redação e tradução.

Baseia-se em redes neurais treinadas com grandes volumes de dados para compreender e produzir linguagem humana.



2. Copilot (Microsoft)

Funciona como um assistente integrado em aplicações (Word, Excel, Teams, etc.), ajudando a automatizar tarefas, resumir documentos, criar apresentações e até escrever código.

Está muito ligado ao ecossistema Microsoft e ao uso corporativo.



3. Gemini (Google)

É a evolução do Bard, focada em multimodalidade (texto, imagem, áudio e vídeo).

Destina-se a integrar-se com produtos Google (Docs, Gmail, Drive) e oferecer respostas mais contextuais e criativas.



4. Perplexity

É um motor de busca com IA, que combina pesquisa tradicional com respostas geradas por modelos de linguagem.

Ideal para quem quer informação rápida e referenciada, com links para fontes.

Dos 35,4% que fizeram formação com IA generativa, de acordo com a investigação, 35,8% "fizeram uma formação menor do que três horas; destes, 86,3% uma formação de `introdução à IA`", lê-se no documento.

Nos profissionais, "as principais finalidades da utilização de IA são criação de conteúdo (50,4%), investigação/estudo (43,5%), ideação e `brainstorming` (42,6%)". Já nos estudantes, os principais objetivos de uso da inteligência artificial são maioritariamente investigação/estudo (64%), automatização de tarefas (42,8%) e ideação e `brainstorming` (40,7%).

Outra das conclusões do estudo é que o uso da IA permite poupar tempo e concentrar em tarefas "mais criativas ou complexas", "iniciar novas tarefas profissionais" e "realizar mais tarefas do mesmo tipo".

Além do contexto profissional, a IA é utilizada para apoio à investigação e estudo, organização pessoal e pesquisa e leitura de notícias ou artigos.

Segundo o estudo, "39,9% dos profissionais diz que a empresa permite usar IA com diretrizes específicas e 36,9% diz que a empresa permite usar IA sem restrições".

Menos de um terço (30,3%) dos profissionais "acredita que a sua organização está a adotar suficientemente a IA generativa de forma estruturada e estratégica" e 5,3% "tem um elevado nível de preocupação em relação à possibilidade de a IA substituir o seu trabalho".

O estudo concluiu ainda que 64,7% dos profissionais afirma "ter pouca ou nenhuma preocupação em relação à possibilidade de a IA substituir o seu trabalho" e 28,8% não sabe em que áreas da sua organização a IA generativa já está a ser usada.

O estudo "IA - Impacto e Futuro" é uma investigação coordenada pela Magma Studio, em parceria com a CIP e a DSPA - Data Science Portuguese Association, e recolheu a opinião de 2.762 pessoas, `online`, entre junho e outubro deste ano.

Relativamente à amostra, 60,3% dos inquiridos são profissionais de empresas e/ou profissionais liberais e 39,7% são alunos universitários.