`ChatGPT português` Amália tem um investimento previsto de 5,5 milhões de euros

"Esta iniciativa tem previsto um investimento de 5,5 milhões de euros e um calendário de trabalho e desenvolvimento de 18 meses, do qual resultará uma primeira versão multimodal do Amália", lê-se no comunicado.

A este montante "acresce o vasto investimento já realizado em infraestrutura de computação, projetos de desenvolvimento e recursos humanos especializados que contribuirão em grande medida para o desenvolvimento do LLM", sendo que "o financiamento necessário à concretização do LLM português é assegurado no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e será desenvolvido inteiramente por entidades públicas", adianta o ministério.

"O financiamento do projeto estará exclusivamente destinado às entidades públicas envolvidas no desenvolvimento do Amália".

Na sequência do anúncio do primeiro-ministro sobre o lançamento do primeiro modelo de linguagem em grande escala de língua portuguesa de Portugal, em 11 de novembro, realizou-se hoje uma reunião interministerial entre os dois ministros que coordenam a iniciativa -- a Ministra da Juventude e Modernização e o Ministro da Educação, Ciência e Inovação.