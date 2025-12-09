ChatGPT ultrapassa TikTok e torna-se a aplicação mais descarregada de 2025



Segundo dados da AppMagic, empresa que monitoriza o setor das aplicações, o ChatGPT atingiu 900 milhões de transferências nos primeiros onze meses de 2025.



Num comunicado a que a Rádio Renascença teve acesso, a AppMagic sublinhou o crescimento "impressionante" da aplicação, quando comparada "com outros gigantes da lista" uma vez que entre o primeiro e o segundo lugar do Top mundial de aplicações existe uma diferença de cerca de 200 milhões de transferências.



O TikTok, que ocupa o segundo lugar da tabela, alcançou 703 milhões de downloads entre janeiro e novembro. Já o Instagram obteve 521 milhões de transferências, somando uma diferença de 380 milhões face ao líder da lista.

No ranking global, além de TikTok e Instagram incluem-se também o Google, Facebook, WhatsApp e Temu, com valores entre 404 e 444 milhões de transferências.



A AppMagic refere ainda que desde o seu lançamento em novembro de 2022, o ChatGPT totalizou 1,36 mil milhões de downloads.

Desde o seu lançamento no mercado há três anos que a plataforma criada pela OpenAI tem estado a competir com os grandes líderes das redes sociais. Numa aproximação cada vez mais evidente no último ano com o líder do mercado,