Chefe de gabinete do ministro das Infraestruturas nomeado presidente do IMT

Gustavo Madeira foi nomeado hoje pelo ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, para "exercer o cargo de presidente" com efeito a partir de dia 01 de outubro, segundo consta em Diário da República (DRE).

A sua exoneração do cargo governativo foi anunciada também hoje, com efeito imediato.

O ministro "exonera, a seu pedido, Gustavo André Esteves Alves Madeira das funções de chefe do Gabinete do Ministro das Infraestruturas e Habitação e louva-o pela forma como desempenhou funções", lê-se em despacho em DRE.

Gustavo Madeira formou-se em Gestão de Empresas, tendo-se posteriormente especializado em Sistemas de Informação Empresarias e em Gestão.

Ao nível profissional, o nomeado presidente do IMT teve um percurso ligado às Águas de Santarém, tendo sido Diretor-Geral, para além de Chefe do gabinete do ministro das Infraestruturas e Habitação, do XXIV e XXV Governos Constitucionais.