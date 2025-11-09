Chega pede cedências ao Governo para se aprovar nova legislação laboral

"Isto é uma questão que o Governo pode resolver com o Chega. Estamos dispostos a sentar-nos, se for preciso amanhã, e a resolver isto", afirmou André Ventura, em conferência de imprensa, na sede nacional do Chega, em Lisboa.

Para o presidente do Chega, "a questão do trabalho por turnos é muito importante", entre outras, mas o Governo "vai a tempo ainda de fazer alterações que são sensíveis e razoáveis" ao anteprojeto que apresentou em julho e "não se pode queixar da falta de apoio".

Nesta conferência de imprensa, André Ventura criticou a greve geral convocada para 11 de dezembro pelas centrais sindicais contra o pacote laboral do Governo, que classificou como "um erro em que só a extrema-esquerda e os partidos a ela ligados conseguem ver qualquer benefício".

"Nós não precisamos de greves gerais em Portugal nem de paralisações do país. Nós precisamos de trabalho, de respeito pelo trabalho", defendeu.