Chega vota contra proposta do Governo do pacote laboral e reforma é chumbada

CGTP diz que foi a "força dos trabalhadores" a decidir o sentido de voto
“Esta é uma vitória dos trabalhadores”, declarou, confessando que não estava à espera deste desfecho.
“Não era o desfecho que se esperava”, mas “mesmo aqueles que até à última da hora tentavam encontrar argumentos para ter um posicionamento diferente de hoje foram conduzidos pela força dos trabalhadores (…) a ter o voto que tiveram”, afirmou.
Agora “a luta continua, porque é preciso inverter a política no sentido de valorizar os salários, de continuar a combater a precariedade ou a desregulação dos horários de trabalho”, avisou Tiago Oliveira.
O responsável sindical disse ainda que “o Governo foi profundamente derrotado em todo este processo” e “tem de aprender uma lição: tem de olhar para a maioria, tem de olhar para quem trabalha”.
UGT saúda rejeição da reforma laboral e fala de vitória do movimento sindical
"A UGT saúda a rejeição da Reforma Laboral do Governo na Assembleia da República e todos os partidos que contra ela se posicionaram", refere a União Geral de Trabalhadores em comunicado.
“Esta é uma vitória para o movimento sindical. Esta é uma vitória para aqueles que durante as negociações, durante a Greve Geral de 11 de Dezembro e em todos os momentos de luta se mantiveram unidos e mostraram aos atores políticos que a rejeição desta via era a única solução. Esta é a uma vitória para todos os trabalhadores e para o País”, diz.
Ventura justifica voto contra: "O Chega não se vende nem verga"
O Governo e as suas muletas têm de perceber que o CHEGA não se vende, nem verga. Ou aceitam proteger quem trabalha, ou aceitam corrigir a imoralidade da idade da reforma e das reformas milionárias, ou não contam connosco! pic.twitter.com/Ly3i428NoG— André Ventura (@AndreCVentura) June 19, 2026
Gabinete do ministério do Trabalho diz que não está prevista nenhuma conferência de imprensa da ministra durante a tarde
Chega votou contra pacote laboral do governo
O Chega votou contra a proposta do Governo de Revisão da Lei Laboral. André Ventura dava sinais nos últimos dias, de que iria viabilizar o documento, mas na greve geral, o líder da oposição ameaçou chumbar a proposta.
Chega vota contra proposta do Governo do pacote laboral. Reforma é chumbada
PS, Livre, PCP, BE, PAN e JPP juntaram-se nos votos contra.
Chega pede suspensão dos trabalhos
José Luís Carneiro anuncia voto contra proposta da reforma laboral
O lider do PS, que irá votar à distância a partir do Porto, onde participou numa conferência europeia sobre direitos sociais, disse que votará contra uma proposta que desprotege os trabalhadores, os jovens, as mulheres e os mais frágeis do ponto de vista social, mas também por existir uma "aproximação" às políticas do chega.
"Também aqui estamos a afirmar esse valores. Esta é a visão que queremos defender na Europa para o futuro do nosso país. A Europa precisa de uma nova ambição social", disse.
Agência Lusa
Reforma laboral útil face à escassez de mão-de-obra e permite melhores salários, diz ministro
"A reforma laboral é útil face à escassez de mão-de-obra e até às alterações climatéricas", assinalou o ministro da Agricultura e Mar, José Manuel Fernandes, num debate setorial na Assembleia da República.
O titular da pasta da Agricultura defendeu que o objetivo da reforma laboral passa por conseguir melhores salários, mas também permite contratos de curta duração, que assinalou serem "essenciais", em particular, para o setor agrícola, sem esquecer a formação contínua.
A proposta do Governo (PSD/CDS-PP) de revisão da legislação laboral é hoje votada na generalidade, sendo o cenário mais provável a viabilização do diploma com votos do Chega e da Iniciativa Liberal.
A proposta do Governo, que vai hoje a votos na Assembleia da República, terá a oposição do PS, Livre, PCP e Bloco de Esquerda.
Na fase inicial do debate na generalidade da proposta do Governo, que decorreu na quinta-feira no parlamento, a ministra do Trabalho admitiu negociar alterações à proposta de revisão das leis laborais, em sede de especialidade, reclamadas pelo Chega ao nível do trabalho por turnos e pela Iniciativa Liberal sobre direitos de parentalidade.
Durante o debate, a ministra defendeu que a reforma laboral pretende "romper com a ideologia do empobrecimento", de modo a que "o trabalho seja mais produtivo e as empresas mais competitivas", responsabilizando o PS pelo "atual estado do país".
Segundo a governante, a proposta visa "reforçar direitos", mas "também garantir que o trabalho seja mais produtivo e as empresas mais competitivas", dado que esse é o "único caminho" para "pagar melhores salários", defendeu, lembrando que o nível salarial do país está 35% abaixo da média europeia.
"E é um erro diabolizar o mundo empresarial", vincou.
Também na quinta-feira, durante o debate sobre a proposta de reforma da legislação laboral, a CGTP organizou um protesto contra o pacote laboral, que juntou centenas de pessoas, chegando ao longo da tarde a ultrapassar um milhar de manifestantes.
A UGT não participou na manifestação, mas esteve representada nas galerias da Assembleia da República, durante a discussão.
Agência Lusa
"O Chega não vergará". Ventura enviou mensagem a deputados
“Companheiros, boa noite a todos. A esta hora não houve ainda um desfecho positivo das negociações. O Governo aceitou muitas propostas, mas não cedeu em matérias essenciais, desde o outsourcing (e o despedimento) até à idade da reforma”, lê-se na mensagem.
“O processo negocial continuará nas próximas horas e durante a manhã. Caso se mantenha esta postura, o Chega não vergará independentemente das posições e manter-se-á firme nos seus valores”, acrescenta.
André Ventura escreveu ainda que “logo que possível e conclusivo”, transmitiria a toda a bancada essa indicação.
Revisão da lei laboral votada hoje na generalidade com aprovação no horizonte
A proposta do Governo PSD/CDS-PP de revisão da legislação laboral é esta sexta-feira votada na generalidade. O cenário mais provável a viabilização do diploma com votos do Chega e da Iniciativa Liberal. Para já só estão confirmados os votos a favor dos partidos que compõem a AD.
c/Lusa