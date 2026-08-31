Chegou ao fim o prazo de execução do PRR

O prazo para Portugal executar o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) termina hoje, dia em que, segundo o Governo, estarão cumpridos 100 por cento dos marcos e metas contratualizados com a Comissão Europeia.







Em cinco anos, o PRR chegou a quase 22 mil milhões de euros. Falta ainda o décimo e último cheque de Bruxelas, que deverá ser pago até ao final do ano.





Na sexta-feira, num balanço aos jornalistas sobre a aplicação do PRR, o ministro da Economia e da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, detalhou que “Portugal executou plenamente o seu PRR”, estando “totalmente concluídas as 44 reformas” que lhe permitem assegurar os mais de 16.000 milhões de euros de subvenções atribuídas a Portugal (dinheiro a fundo perdido).



A componente dos empréstimos, que ronda os 5.500 milhões de euros, também fica totalmente executada, “salvo algum imprevisto”, disse o ministro que tutela a pasta da economia.





Lançado em 2021 para responder ao choque económico provocado pela pandemia de covid-19, o PRR foi o plano nacional destinado a implementar um conjunto de reformas e investimentos com fundos europeus do instrumento NextGenerationEU, criado pela União Europeia no contexto da pandemia.



Com uma dotação de cerca de 22.200 milhões de euros, o plano nacional contempla 44 reformas e 117 investimentos.



O plano inicial foi apresentado à Comissão Europeia pelo Governo do PS de António Costa em 22 de abril de 2021 e aprovado pelo executivo comunitário em 16 de junho desse ano.



Pelo meio, foi atualizado duas vezes, primeiro em 2023 pelo Governo socialista e, depois, em fevereiro de 2025, pelo Governo do PSD e CDS-PP de Luís Montenegro.



C/Lusa

