Cheia no Baixo Mondego poderá impedir produção de arroz

A previsão foi feita à agência Lusa por José Pinto Costa, um dos maiores produtores de arroz do Baixo Mondego, que, olhando para a eventual subida dos custos de produção, acrescidos dos investimentos necessários para fazer face aos prejuízos das cheias e da depressão Kristin, admitiu a possibilidade de não avançar, este ano, para a sementeira, por poder não compensar.

"Quanto mais tarde instalarmos a cultura, menor vai ser a produção média por hectare, a perspetiva das 30 mil toneladas pode cair para as 20 mil. E já sabemos que os custos de produção vão aumentar novamente e, portanto, ponderamos seriamente se vale a pena ir para o terreno ou não", frisou o empresário agrícola da freguesia de Maiorca, concelho da Figueira da Foz.

"Estamos a fazer as nossas contas e a ponderar seriamente se vale a pena avançar com a cultura do arroz na próxima campanha", reafirmou José Pinto Costa.

A água acumulada nos campos agrícolas -- que, em alguns locais, ultrapassa dois metros de altura -- vai fazer com as culturas sejam instaladas "muito mais tarde" no terreno, antecipando "graves problemas" na campanha do arroz que começa em abril.

Para além das inundações, observou que há agricultores com armazéns danificados pela passagem da depressão Kristin, e que têm os terrenos "totalmente inundados, sem saberem daqui por quanto tempo podem entrar nas suas propriedades agrícolas".

"E as infraestruturas de rega e de drenagem não sabemos o que acontece e em que estado estarão quando a água descer", vincou o também presidente da Associação de Beneficiários da Obra de Fomento Hidroagrícola do Baixo Mondego.

"Está um cenário futuro bastante complicado. De há dois anos para cá vimos a perder rendimento, há dois anos perdemos 25%, o ano passado voltámos a perder, e agora, com estas perspetivas, com este cenário que temos, não sabemos o que vai acontecer", argumentou José Pinto Costa.

Do lado do milho, mas também dos produtos hortofrutícolas -- as três principais culturas do Baixo Mondego - a situação é idêntica: Armindo Valente já produziu arroz, mas, de há uns anos para cá, aposta apenas no milho, planta cuja cultura se inicia em finais de março, princípios de abril.

Depois há ainda problemas na batata, cultura habitualmente instalada em finais deste mês, início de março, e cujos agricultores "estão sem saber o que fazer" e "sem condições", face a tanta água nos campos.

Com décadas de experiência na agricultura, Armindo Valente é uma das vozes mais conhecedoras e respeitadas na planície agrícola. O também vice-presidente da associação de regantes considerou ser ainda prematuro antecipar o que sucederá face à situação de cheia que teima em não largar o Baixo Mondego, avisando, no entanto, que "se isto continuar mais uma semana ou duas, a situação leva a que não se consiga entrar em algumas zonas dos arrozais".

"O arroz [os terrenos onde se cultiva] está praticamente todo debaixo de água. Como são os terrenos com cotas mais baixas, são os que têm neste momento mais água. Ninguém sabe o que vai acontecer, mas isto pode pôr em causa a produção no Baixo Mondego e não só no arroz", avisou.

"Está toda a gente à espera que venha o bom tempo e isto se resolva, mas a situação começa a ser preocupante para algumas culturas", antecipou Armindo Valente.

A inundação dos campos afeta o vale central do Mondego, na margem direita do rio, mas também os vales secundários da margem esquerda, por onde correm os rios Ega, Arunca e Pranto, nos concelhos de Montemor-o-Velho, Soure e Figueira da Foz, distrito de Coimbra.

A única zona que não está totalmente coberta de água são os campos agrícolas localizados mais perto de Coimbra, embora, também aí, as preocupações cresçam.

"Aqui mais a montante, a situação poderá ser menos gravosa, mas também está a ficar tudo cheio de água", notou João Grilo, produtor de arroz e milho, com uma propriedade de cerca de 100 hectares, localizada entre São Martinho da Árvore e São Silvestre, no concelho de Coimbra.

Por estes dias, João Grilo, que também preside à Associação de Agricultores do Vale do Mondego, vai olhando as infraestruturas adjacentes ao canal principal do Mondego - como os três descarregadores da margem direita que voltaram a lançar água para os campos.

"Temos de deixar passar isto [as cheias]. Mas já sabemos que mais custos vão existir, estamos a viver tempos muito difíceis e sem rendimento nenhum, não sabemos se vamos ter capacidade de semear ou não. O que sabemos é que vai ter de existir um antes e um depois desta situação no Baixo Mondego", enfatizou.

Cauteloso, João Grilo, aguarda para perceber a dimensão dos prejuízos: "Só depois das águas baixarem e ficar tudo a nu, é que vamos ver", defendeu.

Também hoje, em comunicado, a Associação Distrital dos Agricultores de Coimbra (ADACO) considerou que os prejuízos causados pelas tempestades na agricultura e floresta "foram avultados", sendo que na horticultura, "ultrapassam o meio milhão de euros", para além de destruição de telhados de armazéns agrícolas, de dezenas de estufas, assim como milhares de árvores e oliveiras arrancadas.

A ADACO disse ser "urgente o rápido levantamento dos prejuízos junto dos agricultores", a simplificação dos processos administrativos e que as indemnizações e apoios cheguem aos destinatários de forma célere, defendendo apoios a fundo perdido por parte do Governo.