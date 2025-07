China anuncia entrada em vigor de restrições a fabricantes de dispositivos médicos da UE

Estas empresas deixam de poder participar em concursos públicos com um valor superior a 45 milhões de yuans (5,3 milhões de euros) para determinados dispositivos médicos.

As restrições são a resposta do Governo chinês a uma medida semelhante anunciada por Bruxelas em 20 de junho.

Na altura, o comissário para o Comércio e Segurança Económica, Maros Sefcovic, anunciou que a UE iria proibir os fabricantes chineses de participarem em concursos públicos superiores a cinco milhões de euros no setor dos dispositivos médicos, como represália pela discriminação que as empresas europeias da mesma indústria enfrentam na China.

De acordo com dados de investigação levada a cabo por Bruxelas, Pequim impõe restrições legais e administrativas "significativas e recorrentes", com 87% dos concursos públicos do setor sujeitos a medidas e práticas "excludentes e discriminatórias" para as entidades da UE.

Em resposta, o Ministério do Comércio chinês lamentou que "a UE tenha ignorado a boa vontade e a sinceridade da China e tenha insistido em impor medidas restritivas e em construir novas barreiras protecionistas".

"Por conseguinte, a China não teve outra escolha senão adotar medidas restritivas recíprocas, com o objetivo de salvaguardar os direitos e interesses legítimos das empresas chinesas e manter um ambiente concorrencial justo", afirmou o porta-voz.

As medidas aplicam-se apenas aos produtos médicos importados da UE e não afetam os produtos fabricados na China por empresas com investimento europeu.