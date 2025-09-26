China bate novo recorde com ponte suspensa a 625 metros em Guizhou

Após três anos de construção, a ponte sobre o Grande Desfiladeiro de Huajiang abrirá ao tráfego este domingo, reduzindo de duas horas para apenas alguns minutos o tempo necessário para atravessar o vale, conhecido como a "fenda do mundo" devido à sua profundidade.

Com uma elevação de 625 metros, a estrutura ultrapassa em 60 metros a anterior recordista mundial -- a ponte de Duge, também na província de Guizhou -- e aproxima-se dos 632 metros da Shanghai Tower, o edifício mais alto da China.

Segundo o jornal South China Morning Post, Guizhou alberga quase metade das cem pontes mais altas do mundo, devido à sua geografia montanhosa. Apenas três das cinquenta mais elevadas estão fora da China, todas acima dos 300 metros de altura.

Além da altura, a nova ponte será também a mais longa do mundo construída em região montanhosa, com um total de 2,89 quilómetros. O vão principal, com 1.420 metros de comprimento, é composto por 93 vigas de aço com um peso total estimado em 22.000 toneladas -- três vezes o peso da Torre Eiffel.

As autoridades locais destacaram os desafios técnicos enfrentados durante a construção, nomeadamente os fortes ventos que sopram no vale e as complexas condições geológicas da zona. Os engenheiros responsáveis registaram 21 patentes associadas aos avanços técnicos desenvolvidos para concluir o projeto.

A ponte faz parte do esforço da China em expandir a sua malha de infraestruturas em regiões interiores e montanhosas, facilitando a mobilidade e promovendo o desenvolvimento económico em zonas remotas.