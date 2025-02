China condena dona do TikTok a pagar 11 milhões de euros por plágio de código

De acordo com a decisão, a ByteDance utilizou o código da Meishe sem autorização em oito produtos, incluindo o Douyin, a versão chinesa do TikTok, informou o portal local de notícias económicas Yicai.

A Meishe intentou a ação em maio de 2021 e os tribunais chineses decidiram a seu favor, concedendo-lhe 26,7 milhões de yuans (3,5 milhões de euros) de indemnização, mas nenhuma das partes ficou satisfeita e ambas recorreram para a mais alta instância judicial da China.

De acordo com a ByteDance, o culpado foi um programador que tinha trabalhado anteriormente para a Meishe e que foi, entretanto, despedido.

A empresa tecnológica afirmou que o código em questão equivale a 0,8% do total do `software` do Douyin e disse que vai realizar formação e controlos internos para evitar que este tipo de situação se repita no futuro.