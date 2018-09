China considera diálogo impossível enquanto EUA tiverem "faca encostada ao pescoço"

Lusa25 Set, 2018, 08:05 / atualizado em 25 Set, 2018, 08:38 | Economia

As declarações do vice-ministro do Comércio Wang Shouwen surgem após o Governo chinês publicar um comunicado a acusar o Presidente norte-americano, Donald Trump, de intimidar os outros países e perturbar a economia mundial.

A publicação daquela nota revela o deteriorar das negociações entre Washington e Pequim, para pôr fim a uma guerra comercial suscitada pelas ambições chinesas para o setor tecnológico.

Trump anunciou já taxas sobre um total de 250 mil milhões de dólares (212 mil milhões de euros) de importações oriundas da China; Pequim retaliou com impostos sobre bens importados dos EUA.

Wang reiterou que Pequim está aberto ao diálogo, mas questiona como podem as negociações avançar "agora, que os EUA adotaram medidas restritivas de larga escala e têm uma faca encostada ao [nosso] pescoço".

"Não seriam negociações em pé de igualdade", afirma.

Em agosto passado, Wang liderou uma delegação chinesa nas negociações com Washington, que terminaram sem progressos.

Em causa está a política da China para o setor tecnológico, nomeadamente o plano "Made in China 2025", que visa transformar as empresas estatais chinesas em potências tecnológicas, com capacidades em setores de alto valor agregado, como inteligência artificial, energia renovável, robótica e carros elétricos.

Os EUA consideram que aquele plano viola os compromissos da China em abrir o seu mercado, nomeadamente ao forçar empresas estrangeiras a transferirem tecnologia e ao atribuir subsídios às firmas domésticas, enquanto as protege da competição externa.

Sem resolução à vista, analistas consideram que as disputas comerciais entre as duas maiores economias do mundo pode abrandar o crescimento da economia global em 0,5%, ao longo de 2020.

Grupos empresariais norte-americanos na China acusam os reguladores chineses de estarem a aumentar a pressão sobre firmas dos EUA no país, ao abrandar o despacho aduaneiro e reforçar as inspeções de ambiente ou segurança.

No comunicado hoje difundido, Pequim afirma que tentou proteger o sistema de comércio multilateral e acusa Trump de abandonar o "respeito mútuo" exigidos pelas normas internacionais.

O comunicado não sugere que a China esteja disposta a fazer concessões na sua política para o setor tecnológico, que vê como imprescindível para prosperar e reforçar a sua influência global.

Em declarações à agência Lusa, Gao Zhikai, um dos mais conhecidos comentadores da televisão chinesa, lembra que para "um país como a China", ceder às exigências de Trump "não é uma opção".

"A China não está para receber lições dos EUA", diz. "Se a Casa Branca está à espera que a China sucumba, se ajoelhe, está a ser totalmente irrealista".

As queixas de Washington são também partilhadas pela União Europeia e o Japão, que ficam com a maior margem de lucro na cadeia de distribuição global - a China fabrica 90% dos telemóveis e 80% dos computadores do mundo, por exemplo, mas continua dependente de tecnologia e componentes oriundos daqueles países.