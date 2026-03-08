China convida Europa a reforçar competitividade no "ginásio" do seu mercado

"Temos assistido a uma melhoria nas relações entre a China e os países europeus desde o ano passado, com um comércio bilateral que supera um bilião de dólares (860 milhões de euros) e mais de dois milhões de turistas europeus a visitarem a China sem visto", afirmou Wang Yi, acrescentando que "os factos demonstram que a estabilidade das relações entre a China e a UE assenta em interesses partilhados".

As declarações foram feitas durante a conferência de imprensa anual do ministro dos Negócios Estrangeiros chinês, realizada no âmbito da sessão da Assembleia Popular Nacional, o principal evento político anual do país.

O ministro defendeu que "a posição da China sobre o desenvolvimento das relações entre a China e a UE é clara: sempre acreditámos que a Europa é um polo inerente num mundo multipolar e uma força importante para manter a ordem e a estabilidade internacionais".

Wang assegurou que as autoridades chinesas "têm observado que cada vez mais pessoas perspicazes na Europa reconhecem que a China não é um concorrente, mas sim um parceiro global", acrescentando que "a Europa é um parceiro fundamental para alcançar a modernização da China".

O diplomata destacou ainda que "líderes europeus também visitaram a China e a Europa em rápida sucessão, e os intercâmbios tornam-se cada vez mais estreitos", referindo-se a recentes visitas ao país de dirigentes de Estados como Alemanha, Finlândia ou França.

A conferência de imprensa de Wang ocorre num momento de tensões entre Pequim e os 27 Estados-membros da União Europeia, relacionadas com questões como os veículos elétricos chineses, as telecomunicações ou as restrições impostas pela China à exportação de materiais estratégicos, como as terras raras.