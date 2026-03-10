China convoca Maersk e MSC por "práticas no transporte marítimo internacional"

Num comunicado oficial hoje publicado, o ministério indicou que realizou reuniões separadas com representantes do grupo dinamarquês Maersk e da empresa MSC, duas das maiores companhias marítimas do mundo.

O comunicado não detalhou os motivos das reuniões, que ocorrem num momento de volatilidade no comércio marítimo mundial, marcado por tensões no Médio Oriente e por disputas em torno de infraestruturas como o Canal do Panamá.

Filiais das duas companhias assumiram a operação provisória de dois terminais no Canal do Panamá, após a retirada da concessão da filial local do conglomerado de Hong Kong CK Hutchison, devido a um processo legal criticado pela China.

As autoridades chinesas intensificaram nos últimos anos a supervisão do setor do transporte marítimo, uma área considerada fundamental para o comércio externo do país asiático, o maior exportador mundial de bens.

