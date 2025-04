China cria isenções para indústria dos `chips`

Citando fontes empresariais do setor, o órgão revelou que um total de oito categorias de produtos relacionados com `chips` estão isentas dos impostos aplicados a todos os produtos dos Estados Unidos, que Pequim implementou como contramedida às taxas sobre produtos chineses impostas pelo líder norte-americano, Donald Trump.

Uma fonte de uma empresa de semicondutores com sede em Xangai explicou ao jornal que as autoridades realizaram, na quinta-feira, uma reunião informativa para comunicar a medida às empresas do setor.

Durante este encontro, foi indicado que os importadores dos produtos com códigos aduaneiros isentos estarão sujeitos apenas ao imposto sobre o valor acrescentado (IVA) de 13%, e que os `chips` de memória não fazem parte da lista de isenções.

Foi ainda estabelecido que, para produtos importados entre 10 e 24 de abril e que tenham sido sujeitos a impostos nesse período, os importadores poderão solicitar o reembolso dos impostos adicionais previamente pagos.

Nos últimos dias, o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mostrou-se otimista quanto à possibilidade de um acordo com a China para reduzir os impostos mútuos, que atualmente ultrapassam os 100%.

Esta semana, a China afirmou que os Estados Unidos devem "deixar de exercer pressão" e demonstrar "respeito" se "realmente" quiserem resolver as disputas comerciais com o país asiático através do diálogo, negando, entretanto, que estejam a decorrer negociações entre as duas potências.

A agência Bloomberg noticiou, nas últimas horas, que a China está a considerar suspender os impostos de 125% sobre as importações oriundas dos Estados Unidos para determinados produtos, incluindo produtos químicos como o etano e equipamentos médicos, o que representaria um desanuviamento na guerra comercial desencadeada por Trump no início do mês.