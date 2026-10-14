China e Coreia do Norte inauguram quinta-feira nova ponte fronteiriça

A abertura da ponte, que liga a cidade chinesa de Dandong à Coreia do Norte, representa mais um passo no recente reforço das ligações de transporte entre Pyongyang e Pequim.

A infraestrutura, com quatro faixas de rodagem e 3.026 metros de comprimento, foi concluída em 2014, mas a entrada em funcionamento foi sucessivamente adiada devido a vários problemas, incluindo a ausência de estradas de acesso e instalações alfandegárias do lado norte-coreano, de acordo com a agência de notícias sul-coreana Yonhap.

A nova travessia deverá constituir uma alternativa e, a prazo, substituir a Ponte da Amizade Sino-Coreana, cuja capacidade de transporte é limitada.

A China continua a ser um apoio diplomático e económico fundamental da Coreia do Norte, país sujeito a múltiplas sanções das Nações Unidas devido aos seus programas nuclear e balístico, apesar da recente aproximação de Pyongyang à Rússia, que é simultaneamente parceira de Pequim e sua rival regional.

As ligações entre a China e a Coreia do Norte têm vindo a ser gradualmente restabelecidas após vários anos de restrições impostas durante a pandemia de covid-19.

Em março, a companhia aérea estatal chinesa Air China retomou os voos diretos entre Pequim e Pyongyang, após uma interrupção de seis anos provocada pelo encerramento das fronteiras.

No mesmo mês, os dois países restabeleceram também a ligação ferroviária de passageiros, suspensa desde 2020.

A China reabriu completamente as fronteiras em 2023, mas o acesso à Coreia do Norte, governada há três gerações pela dinastia Kim, continua sujeito a fortes restrições.