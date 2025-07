China e EUA reúnem-se na primeira viagem de Rubio à Ásia

O encontro com o ministro chinês abre hoje a reunião entre os chefes da diplomacia dos países membros da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) e os principais parceiros, que vai até sexta-feira.

A China, principal parceiro comercial dos países do Sudeste Asiático, procura manter a influência nesta região exportadora, ameaçada pelas tarifas anunciadas na segunda-feira pelo presidente norte-americano, Donald Trump, que para alguns países do Sudeste Asiático são mais elevadas do que as fixadas em abril.

Em abril, o presidente chinês, Xi Jinping, realizou uma digressão por vários países da região, incluindo a Malásia - país que este ano acolhe a presidência rotativa da ASEAN -, para fortalecer as relações com o Sudeste Asiático, durante a qual assinou dezenas de acordos comerciais.

Rubio, que realiza na Malásia a primeira viagem à Ásia desde que assumiu o cargo, em janeiro, manterá uma reunião com os chefes da diplomacia da ASEAN no turno da tarde, bem como com representantes de países como Japão, Coreia do Sul, Canadá e Índia.

Rubio também manterá uma reunião bilateral com o primeiro-ministro da Malásia, Anwar Ibrahim, na qual o líder asiático antecipou que irá propor negociações com Washington para reduzir as tarifas de 25% que Trump anunciou que irá aplicar a Kuala Lumpur a partir de 1 de agosto (acima dos 24% fixados em abril).

Espera-se que durante a cimeira surjam declarações sobre as tarifas dos Estados Unidos, com a maioria das economias da região, entre elas a Indonésia e a Tailânda, ainda em negociações com os EUA até ao novo prazo de 1 de agosto.

Os Estados Unidos anunciaram tarifas de 32% para a Indonésia e de 36% para a Tailândia, a mesma taxa aplicada ao Camboja. Myanmar (antiga Birmânia) e Laos receberam 40%.

Na quarta-feira, Washington anunciou aumentos de 20% para as Filipinas (em relação aos 17% anunciados anteriormente) e de 25% para o Brunei (em relação aos 24% anteriores).

Até o momento, o Vietname é o único país da região que conseguiu chegar a um acordo com Washington para reduzir as tarifas dos 46% anunciados em abril para 20%.