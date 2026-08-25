China e Índia acordam negociações sobre disputa fronteiriça

A decisão ocorre numa altura de aproximação entre os dois países e de uma possível visita do Presidente chinês, Xi Jinping, a Nova Deli.

Wang e Doval lideraram hoje a 25.ª reunião de representantes especiais sobre a questão fronteiriça, na qual ambas as partes concordaram "procurar uma solução abrangente, justa, razoável e mutuamente aceitável para o problema fronteiriço", segundo um comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês.

Wang afirmou que os dois países devem colocar a questão fronteiriça numa posição "apropriada" dentro da relação bilateral, ao mesmo tempo que realçou que "as trocas e a cooperação institucionalizada entre os dois países tenham sido retomadas gradualmente".

Doval, por seu lado, assegurou no início da reunião que as conversações eram especialmente importantes quando se aproxima uma nova cimeira dos BRICS e destacou que, no último ano, a relação bilateral tem estado "a regressar de forma constante à normalidade".

A Índia está disposta "a gerir eficazmente as zonas fronteiriças" e a "explorar soluções para o problema", afirmou o responsável político indiano, segundo o Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês.

O jornal indiano The New Indian Express noticiou esta semana que a reunião em Pequim ocorre num momento em que se admite como possível presença de Xi Jinping na cimeira dos BRICS, prevista para 12 e 13 de setembro em Nova Deli, embora por agora não exista confirmação oficial da sua viagem.

Se acontecer, seria a primeira visita do líder chinês à Índia em sete anos e abriria a porta a um novo encontro com o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, depois de ambos se terem reunido em agosto de 2025 na cidade chinesa de Tianjin, durante a cimeira da Organização de Cooperação de Xangai.

A China e a Índia mantêm uma disputa territorial ao longo da sua fronteira comum nos Himalaias, onde um confronto militar, em junho de 2020 no vale de Galwan, deixou pelo menos 20 soldados indianos e quatro chineses mortos e provocou a pior crise bilateral em décadas.

Desde 2024, ambos os países têm avançado gradualmente na normalização das suas relações, com a recuperação de vistos, a reabertura do comércio fronteiriço e a retoma dos voos diretos, embora persistam diferenças territoriais e comerciais.

Doval encontrou-se ainda hoje com o vice-presidente chinês, Han Zheng, que pediu para que se aumente a confiança mútua e amplie a cooperação bilateral.