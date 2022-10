China. Economia cresce, mas moeda desvaloriza face ao dólar

O crescimento do PIB da China acelerou no terceiro trimestre. Mesmo assim, a moeda chinesa, o yuan, enfraqueceu face ao dólar americano. A segunda maior economia do mundo cresceu 3,9% de julho a setembro, em relação ao ano anterior. As previsões apontavam para um crescimento de 3,4%.