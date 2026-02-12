China emite obrigações em Hong Kong com rendimentos mais baixos em mais de uma década
A China concluiu a primeira emissão do ano de obrigações soberanas denominadas em yuan através de Hong Kong, oferecendo os rendimentos mais baixos em mais de uma década, num sinal da forte procura dos investidores pela dívida chinesa.
Num comunicado divulgado no seu portal oficial, o ministério das Finanças da China informou na quarta-feira que vendeu 14 mil milhões de yuan (cerca de 1.705 milhões de euros) em obrigações do Tesouro, com a procura a superar a oferta em 3,94 vezes.
Os títulos com vencimento a dois anos oferecem uma taxa de juro de 1,38%; os de três anos, 1,4%; cinco anos, 1,57%; dez anos, 1,87%; e trinta anos, 2,35%.
De acordo com cálculos da agência Bloomberg, os rendimentos das obrigações a dois, três e cinco anos são os mais baixos desde, pelo menos, 2013, coincidindo com uma recuperação do mercado interno da dívida, onde as taxas de juro dos títulos a dez anos atingiram o nível mais baixo dos últimos cinco meses.
Alguns analistas apontam que as incertezas em torno dos Estados Unidos durante o segundo mandato de Donald Trump - nomeadamente em matéria de política fiscal ou devido à recente fraqueza do dólar - levaram os investidores a procurar ativos alternativos, uma tendência da qual a China poderá beneficiar.
A crescente procura por obrigações chinesas também dá novo impulso aos planos de Pequim para expandir o uso internacional do yuan.