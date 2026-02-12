China emite obrigações em Hong Kong com rendimentos mais baixos em mais de uma década

Num comunicado divulgado no seu portal oficial, o ministério das Finanças da China informou na quarta-feira que vendeu 14 mil milhões de yuan (cerca de 1.705 milhões de euros) em obrigações do Tesouro, com a procura a superar a oferta em 3,94 vezes.

Os títulos com vencimento a dois anos oferecem uma taxa de juro de 1,38%; os de três anos, 1,4%; cinco anos, 1,57%; dez anos, 1,87%; e trinta anos, 2,35%.

De acordo com cálculos da agência Bloomberg, os rendimentos das obrigações a dois, três e cinco anos são os mais baixos desde, pelo menos, 2013, coincidindo com uma recuperação do mercado interno da dívida, onde as taxas de juro dos títulos a dez anos atingiram o nível mais baixo dos últimos cinco meses.

Alguns analistas apontam que as incertezas em torno dos Estados Unidos durante o segundo mandato de Donald Trump - nomeadamente em matéria de política fiscal ou devido à recente fraqueza do dólar - levaram os investidores a procurar ativos alternativos, uma tendência da qual a China poderá beneficiar.

A crescente procura por obrigações chinesas também dá novo impulso aos planos de Pequim para expandir o uso internacional do yuan.