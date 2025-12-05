China estabelece novo recorde mundial para voo comercial mais longo

O voo MU745 partiu na madrugada de quinta-feira do aeroporto internacional de Pudong, em Xangai, com destino ao aeroporto Ministro Pistarini, na capital argentina. A ligação, com escala técnica em Auckland, na Nova Zelândia, reduz em mais de quatro horas o tempo de viagem entre a China e a América do Sul, informou a companhia aérea estatal nas redes sociais.

O voo é operado por um Boeing 777-39P, que reabastece e troca de tripulação em Auckland antes de prosseguir o percurso sobre o Pacífico Sul.

A nova rota ultrapassa o anterior recorde de voo mais longo, detido pela Xiamen Airlines, com a ligação direta entre Nova Iorque (JFK) e Fuzhou, no sudeste da China, com 19 horas e 20 minutos de duração. Também supera os voos ultralongos da Singapore Airlines entre Singapura e os aeroportos de Newark (19h10) e JFK (18h55), bem como a ligação da Air New Zealand entre Auckland e JFK (17h45).

Antes desta nova ligação, as viagens entre Xangai e a América do Sul exigiam rotas pelo hemisfério norte -- via Europa ou América do Norte --, com tempos médios de cerca de 30 horas, de acordo com o jornal estatal Global Times.

Num comunicado, a China Eastern sublinhou que a nova rota "preenche uma lacuna nas ligações diretas entre Xangai e as principais cidades sul-americanas" e cria um "corredor sul", que liga três continentes e redesenha o mapa da aviação global.

A nova geração de aeronaves de longo curso, como o Airbus A350 e o Boeing 787, tem permitido às companhias oferecer voos diretos cada vez mais longos, apostando num público disposto a pagar mais para evitar escalas prolongadas e múltiplas ligações.

O avanço da China Eastern antecipa a ambição da australiana Qantas, que prevê lançar em 2027 o voo sem escalas entre Sydney e Londres -- cerca de 15.200 quilómetros em 22 horas -- com o novo Airbus A350-1000ULR.