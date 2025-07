China insta EUA a continuarem diálogo para "reduzir mal-entendidos"

"Os Estados Unidos devem trabalhar com a China para continuar a melhorar o consenso, reduzir mal-entendidos, reforçar a cooperação, aprofundar o diálogo e as consultas e procurar alcançar mais resultados que beneficiem ambas as partes", afirmou He em Estocolmo, onde decorreu a terceira ronda de negociações entre as duas potências, noticiou hoje a agência de notícias oficial Xinhua.

O negociador chinês Li Chengang avançou anteriormente que foi alcançado um acordo para prolongar a trégua tarifária que termina a 12 de agosto.

Com base no consenso obtido na capital sueca, "as duas partes continuarão a trabalhar para estender por mais 90 dias a suspensão das tarifas recíprocas de 24% [aplicadas pelos EUA a produtos chineses], bem como das contramedidas impostas pela China", indicou a agência.

De acordo com a Xinhua, as conversações foram "sinceras, profundas e construtivas", tendo sido abordadas as relações comerciais, políticas económicas e outras questões de interesse comum.