Economia
China levanta proibição de exportação de certos metais raros para EUA
A China anunciou hoje a suspensão da proibição de exportação de gálio, antimónio e germânio --- metais raros essenciais --- para os Estados Unidos, em mais um sinal de redução das tensões entre os dois países.
A regulamentação, que bloqueava as exportações destes metais raros, componentes cruciais, principalmente para semicondutores, está suspensa "até 27 de novembro de 2026", afirmou o Ministério do Comércio chinês, em comunicado.